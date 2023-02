Ein langes Leben ist männlichen Beutelmardern nicht vergönnt: Bereits nach einer Paarungssaison sterben die Männchen, während die Weibchen etwa vier Jahre leben. Forscher haben nun herausgefunden, was zu der unterschiedlichen Lebenserwartung bei den Beutlern führt, die in Australien leben und etwa so groß wie eine Katze sind. Eine Studie kam zum Ergebnis, dass die Männchen zugunsten von mehr Sex auf Schlaf verzichteten. Letzteres – so schlussfolgerten die Forscher in der Studie, die im Fachmagazin „Royal Society Open Science“ veröffentlicht wurde – versetzt ihnen nach einer Paarungssaison den Todesstoß. Die Tiere legten häufig große Entfernungen zurück, um sich zu paaren, erklärte Christofer Clemente, einer der Forscher. „Es scheint, dass ihr Trieb so stark ist, dass sie auf den Schlaf verzichten, um mehr Zeit mit der Suche nach Weibchen zu verbringen.“ Durch diesen Schlafentzug ruinierten sie ihre Gesundheit.

