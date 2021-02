Die Polizei im schottischen Dundee hat einen Autofahrer angehalten, der in einem fast völlig unter einer dicken Schneedecke vergrabenen Auto unterwegs war. „Unsere Polizisten konnten kaum glauben, was sie sahen“, erklärte Polizeiinspektor Greg Burns von der Tayside Police Division. Nur ein winzig kleines Schneeloch auf der Frontscheibe ermöglichte dem Fahrer einen Blick auf die Straße. „Ja, es ist unbequem, dass man sein Auto von Schnee befreien muss, wenn viel Schnee gefallen ist, aber es ist notwendig“, so Burns. Der Fahrer habe sich und andere gefährdet – und habe einen Strafzettel kassiert.