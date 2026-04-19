Die Polizei rückt zu einem Sikh-Tempel in Moers aus. Ein SEK ist im Einsatz. Es soll zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sein.

Moers (dpa) - Im nordrhein-westfälischen Moers hat es nach einer Auseinandersetzung einen Polizeieinsatz an einem Gemeindehaus der Sikh-Religionsgemeinschaft gegeben. Dabei war den Angaben zufolge auch ein Spezialeinsatzkommando. Am Abend war der Einsatz beendet, die Sperrungen wurden aufgehoben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zuvor hatte «Bild» über den Einsatz an einem Sikh-Tempel berichtet. Der Sprecher konnte zunächst keine weiteren Angaben machen, etwa, ob jemand festgenommen wurde.

Nach dpa-Informationen aus Sicherheitskreisen war es während der Gebetsstunde zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei soll es um Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde gegangen sein. Dabei soll eine Person eine leichte Schnittverletzung, zwei weitere leichte Verletzungen an Kopf und Bein davongetragen haben. Da Zeugen auch von Schussgeräuschen berichtet hatten, seien die Spezialkräfte hinzugezogen worden.