Als ein britisch-australischer Bergbaukonzern eine Jahrtausende alte Höhle der Ureinwohner in Australien in Schutt und Asche legte, war der Aufschrei groß. Der Imageschaden ist enorm. Vor allem seit bekannt ist, dass die Manager keines so naiv waren, wie sie vorgaben.

Die Höhlen der Juukan-Schlucht in Westaustralien belegen nicht nur eine kontinuierliche menschliche Besiedlung seit 48.000 Jahren, sie sind auch Fundort bedeutender Artefakte – wie etwa ein 28.000