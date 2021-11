Zuletzt machten sich die Briten Sorgen um den Gesundheitszustand ihrer Monarchin. Aber Queen Elizabeth scheint es ganz gut zu gehen.

Windsor (dpa) - Der Queen scheint es besser zu gehen: Die britischen Zeitungen «The Sun» und «Daily Mirror» veröffentlichten am Montag Fotos von Königin Elizabeth II. bei einer Autofahrt - die 95-Jährige saß selbst hinter dem Steuer des grünen Jaguar.

Sie habe eine Rundfahrt über das Gelände ihrer Residenz Schloss Windsor nahe London gemacht, hieß es. Dabei war die Monarchin mit einem Kopftuch und einer Sonnenbrille zu sehen. Dem Anschein nach saß die Queen alleine in dem Wagen.

Ärzte hatten dem Staatsoberhaupt erst vor kurzem eine zweiwöchige Ruhephase ohne Reisen verordnet und nur leichte Arbeiten am Schreibtisch erlaubt. «Die Bilder werden zweifellos Royal-Fans beruhigen, die um ihre Gesundheit besorgt sind», kommentierte die «Sun» die drei veröffentlichten Fotos der Queen. Wie der «Mirror» schrieb, war es das erste Mal seit einer Nacht im Krankenhaus vor rund zehn Tagen, dass die Königin im Freien gesehen wurde.

Die Gesundheit von Elizabeth II. war in Großbritannien zuletzt verstärkt zum Thema geworden. Zuerst ließ sich die 95-Jährige erstmals aus nicht akuten medizinischen Gründen mit einem Gehstock sehen. Dann sagte sie einen Besuch in Nordirland ab, und schließlich verbrachte sie eine Nacht in der Klinik.

Was genau der Königin fehlt, ist nicht bekannt. Die «Sun» zitierte ungenannte Quellen, laut denen die Queen aufgrund ihres dichten Terminkalenders und spätabendlichen Fernsehkonsums «erschöpft» sei. Sie habe an den 194 Tagen seit dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip im April 120 offizielle Termine wahrgenommen, so das Blatt weiter.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-820194/4