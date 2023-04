Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vom Erdboden verschluckt: 69 Tage lang überlebten 33 Grubenarbeiter einer Mine in der chilenischen Atacama-Wüste in fast 700 Metern Tiefe. Doch ein Happy End gibt es zehn Jahre nach ihrer Rettung nicht.

An dem schicksalhaften Tag war Luis Urzúa Schichtleiter in der Mine San José. Er war verantwortlich für 32 Mann, als am 5. August 2010 gegen 14.30 Uhr der Stollen in dem Gold- und Kupferbergwerk