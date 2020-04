In der Corona-Krise müssen wir uns in vielen Bereichen des Lebens einschränken – auch was unsere Haare angeht. Da Friseure zurzeit geschlossen haben, stellt sich nun die Frage: wachsen lassen oder selbst Hand anlegen? Dabei sollte man sich von manchen Frisuren besser nicht inspirieren lassen.

Zehn Frisuren, die wir trotz geschlossener Friseure in der Corona-Krise lieber nicht sehen wollen.

Vom Winde verweht oder vielleicht auch vom Haarspray: Gloria Fürstin von Thurn und Taxis mit punkiger Frisur bei einer Preisverleihung in Saarbrücken 1988. Foto: picture alliance/dpa Man kann seine Liebe zum Fußball auch anders bekunden. Foto: picture alliance / dpa Wilde Igelstacheln: US-Sängerin und Teilzeit-Skandalnudel Miley Cyrus stehen die Haare zu Berge. Foto: picture alliance / dpa Dieser Trend ist wohl schon länger vorbei. Foto: picture alliance/dpa Das Markenzeichen von Ballermann-Sänger Mickie Krause ist seine Perücke. Wie es wohl darunter aussieht? Foto: picture alliance/dpa Die eine Hälfte schwarz, die andere weiß: Cruella de Vil aus Disneys 101 Dalmatiner (gespielt von Glenn Close) liebt es extravagant – auch bei ihrer Frisur. Foto: Walt Disney Pictures/picture-alliance / dpa Was bei Dragqueen Olivia Jones kunstvoll aussieht, steht nicht jedermann. Vor allem von Farbexperimenten ist abzuraten. Foto: picture alliance/dpa Pilzköpfe wurden die „Beatles“ wegen ihrer Frisuren genannt. Foto: dpa/Ino Ob US-Präsident Donald Trump von Natur aus so viel Deckhaar hat? Foto: picture alliance/dpa Auch für Hundefrisuren gilt: Weniger ist mehr. Foto: picture alliance/dpa Foto 1 von 11

Eine Neustadter Friseurin rät: Auch wenn die Friseure in der Corona-Krise geschlossen haben – bloß nicht selbst Hand anlegen.