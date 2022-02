Nach mehr als drei Jahrzehnten steht ein ehrgeiziges Zuchtprojekt in Südafrika vor dem Durchbruch. Es hat die Rückzüchtung des streifenlosen Quaggas – einer Zebra-Unterart – zum Ziel. „Wir haben mittlerweile einen Bestand von insgesamt 200 Tieren“, sagt March Turnbull vom Quagga-Projekt. Das Quagga sah aus wie eine Mischung aus Pferd und Zebra und zog noch Ende des 17. Jahrhunderts in großen Herden Südafrikas Steppen. Für die europäischen Siedler waren die wie eine Mischung aus Pferd und Zebra wirkenden Tiere aber nur unnütze Konkurrenten um Weideland und wurden ausgerottet. Das letzte Quagga starb 1883 in einem Amsterdamer Zoo. Durch gezielte Kreuzungen von Zebras mit passendem Gen-Pool wurden ab 1987 Quagga-ähnliche Tiere gezüchtet. Nach dem aus Deutschland stammenden Zoologen Reinhold Rau, der als geistiger Vater des Projekts gilt, werden diese Tiere Rau-Quagga genannt.