Am Wochenende wurden Preis beim Filmfest in München verliehen. Den Bernd Burgemeister Fernsehpreis erhielt ein Drama vom ZDF.

München (dpa) - Das ZDF-Drama «Wir haben einen Deal» mit Felix Klare in der Hauptrolle hat den renommierten Bernd Burgemeister Fernsehpreis für den besten TV-Film gewonnen. Mit der Auszeichnung werden Produzenten für herausragende Arbeit geehrt, in diesem Fall Christian Becker und Martin Richter. Der Preis wurde am Sonntagabend beim Filmfest in München verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert.

Der Gewinner-Film über Missbrauch im Sport erzähle «mit bemerkenswertem Mut und außergewöhnlichem Einfühlungsvermögen» eine berührende Opferperspektive, die Hoffnung vermittele, teilte die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mit. Das Drama ermutigt Betroffene auch dazu, ihre Stimme zu erheben.

Der Preis für die beste Serie/Mehrteiler ging an die Produzentin Gabriela Sperl für die Serie «Herrhausen - Der Herr des Geldes» (ARD Degeto, rbb, hr, SWR) mit Oliver Masucci in der Hauptrolle.