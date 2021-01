Noch ist nicht klar, wann sich die Sehnsucht nach Reisen in ferne Länder oder benachbarte Regionen wieder stillen lässt. Aber davon träumen dürfen wir. Und wir befeuern sie an dieser Stelle mit einem kleinen Bilderrätsel – dem Ausschnitt eines größeren Fotos, das wir jeweils in der Folgewoche auflösen. Zu gewinnen gibt es auch dieses Mal ein exklusives RHEINPFALZ-Handtuch.

Hier die Frage: In welchem Einkaufszentrum (Name und Stadt) könn(t)en Sie hier einkaufen gehen? Schreiben Sie uns bis Mittwoch unter dem Betreff „Bilderrätsel“ an: buntes@rheinpfalz.de .