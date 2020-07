Deadpool, Thor oder Black Widow: Australische Forscher bennenen neue Arten nach berühmten Comicfiguren von Marvel. Aus gutem Grund.

Hunderttausende Insektenarten sind bekannt, ständig kommen welche hinzu. Das stellt die Entdecker vor die Herausforderung, sich neue Namen auszudenken. Gerne wird auf Prominente zurückgegriffen, Beispiele sind der Käfer Agra schwarzeneggeri (wegen der starken Oberschenkel), die Wespe Aleiodes shakirae (hat was mit dem Bauchtanz der Sängerin Shakira zu tun) oder die Motte Neopalpa donaldtrumpi (wegen der an Trumps Frisur erinnernden Kopfform).

Die Forscher der staatlichen australischen Wissenschaftsbehörde CSIRO haben ein anderes, schier unerschöpfliches Reservoir an Namensgebern ausgemacht: Sie bedienen sich seit einigen Jahren aus dem Marvel-Universum, wie es in einer Mitteilung heißt. Der US-amerikanische Verlag ist die Heimat einer mittlerweile kaum überschaubaren Armee von Superhelden und bringt regelmäßig Filme mit unterschiedlichsten Figurenkonstellationen auf die Leinwand.

Wichtige wissenschaftliche Arbeit

So wird ein eingefleischter Fan, der die Fliege Humorolethalis sergius sieht, Ähnlichkeit mit der Maske von Namenspatron Deadpool erkennen – beide Bezeichnungen enthalten den englischen und lateinischen Begriff für „tot“. Der Black Widow (schwarze Witwe) zugeordnet wird die Fliege Daptolestes feminagetus – was so viel bedeuten soll wie Frau in Leder. Am Donnergott Thor orientiert sich Daptolestes bronte: blonder Donner.

Auch dem Erfinder vieler dieser Figuren, dem 2018 verstorbenen Stan Lee, zollen die Australier Tribut. Die Fliege Daptolestes leei scheint wie der Autor eine große getönte Brille und Schnäuzer zu tragen.

Forscherin Juanita Rodigruez betont, dass die Benennung neuer Spezies nicht nur Spaß mache, sondern auch eine wichtige wissenschaftliche Arbeit sei wegen der Funktionen der Insekten im Ökosystem. Bestimmte Wegwespen hätten zudem ein Gift, das in der Behandlung von Alzheimer nützlich sein kann. Doch die meisten australischen Wegwespenarten seien noch unbekannt. „Je mehr Arten einen Namen haben, desto besser können wir deren Superkräfte verstehen“, sagt Rodriguez.