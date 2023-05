Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 16 Jahren verschwand die kleine Madeleine McCann im Süden Portugals spurlos. Ein endloser Horror für die Eltern. Ein Verdächtiger sitzt in Deutschland in Haft. Nun wird auf Bitten des Bundeskriminalamtes an einem Stausee gesucht.

Lissabon. Aus der Ferne sieht man mehrere Zelte an jenem Ort, an dem die Polizei seit diesem Dienstag nach der Leiche der kleinen Madeleine McCann sucht. Bäume und Büsche verdecken die Sicht