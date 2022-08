Ein Foto aus einem Ikea-Möbelhaus, das in seinem Restaurant künftig keine Pommes frites mehr anbieten will, hat in sozialen Netzwerken für Diskussionsstoff gesorgt. Das Unternehmen stellte nun klar, dass es sich „um eine Einzelentscheidung“ des Standortes Würzburg und handele. Das Foto zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Wir verzichten bewusst auf Pommes: Eine Portion Pommes Frites verursacht in der Verarbeitung und Zubereitung über viermal so viel CO 2 wie eine Portion Salzkartoffeln.“ Durch eine bewusste Ernährung könne jeder etwas zur Reduzierung der Treibhausgase beitragen.