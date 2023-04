Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Italien bleiben die Skigebiete bis ins neue Jahr wegen Corona geschlossen. Aber nicht nur das: Die Regierung in Rom will italienischen Skibegeisterten auch das Ausweichen in die Nachbarländer Schweiz, Österreich und Slowenien vermiesen.

Luca Zaia redet nicht lange um den heißen Brei herum: „Es kann doch nicht sein, dass man in unseren Nachbarländern Ski fahren darf und bei uns nicht. Das wäre eine gigantische Verarschung“,