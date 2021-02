Bis zu minus 26,7 Grad: So eisig war es in der bisher kältesten Nacht des Jahres. Dank Hoch „Gisela“ bleibt es zwar frostig, das Wetter zeigt sich aber auch freundlicher. Viele Menschen zieht es da nach draußen in die Winterlandschaft. Doch das ist nicht ohne Risiken.

Deutschland kämpft weiter mit massiven Schneefällen und klirrend kalten Temperaturen. Nach unzähligen Verkehrsunfällen auf verschneiten und glatten Straßen in den vergangenen Tagen häufen sich nun allerdings auch wetterbedingte Freizeitnotfälle. In einem Teich in einem Park in Berlin suchten Retter am Mittwoch stundenlang nach einem Mann, der anscheinend mit zwei Bekannten bewusst ins Wasser gestiegen war – mutmaßlich zum Baden oder Tauchen. Der Feuerwehr zufolge wurde er „unter Reanimationsbedingungen“ in eine Spezialklinik gebracht.

In Thüringen verletzten sich beim Rodeln mit einem aufblasbaren Kanu ein zehnjähriges Mädchen schwer sowie der Vater und ein weiteres Kind leicht. In Nordrhein-Westfalen retteten Ersthelfer einen zehnjährigen Jungen mithilfe einer Leiter aus einem zugefrorenen Ententeich, in den das Kind bis zur Brust eingebrochen war. Beide Unfälle passierten schon am Dienstag, wurden aber erst am Mittwoch von der Polizei gemeldet. Vielerorts warnten die Behörden deshalb eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen auf Gewässern. Diese seien noch sehr dünn, es bestehe akute Lebensgefahr.

Bahnverkehr weiter gestört

Wegen des anhaltenden Wintereinbruchs gab es nach Angaben der Polizei vom Mittwoch bundesweit weiterhin erhebliche Probleme auf den Straßen, auch wenn sich die Lage im Vergleich zu den vergangenen Tagen allmählich entspannte. Auch der Bahnverkehr war weiterhin stark gestört. Wegen der Auswirkungen des Extremwetters war nach Angaben der Deutschen Bahn auch am Mittwoch noch praktisch bundesweit der gesamte Fernverkehr eingeschränkt. Von Dresden in Richtung Leipzig, Frankfurt, Hannover und Köln sowie von Hamburg aus in Richtung Norden fuhren weiterhin überhaupt keine Fernzüge.

Und es bleibt frostig in Deutschland. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge war die Nacht auf Mittwoch die bisher kälteste Nacht des Jahres. „Über der tief verschneiten Mitte und dem Osten kühlte es gebietsweise auf unter minus 20 Grad ab. ,Coldspot’ war dabei Thüringen mit einem Tiefstwert von minus 26,7 Grad Celsius, gemessen in Mühlhausen“, sagte Meteorologe Adrian Leyser.

Weit entfernt von Rekorden

Auch für Donnerstag erwartet der DWD tagsüber ist Dauerfrost von teils bis zu minus 15 Grad in der östlichen Mitte Deutschlands. Dazu kommen zunächst praktisch landesweit weitere Schneefälle. Ursache ist Hoch „Gisela“ über Nordeuropa, das extrem kalte arktische Luft nach Deutschland führt.

Von deutschen Kälterekorden sind die Temperaturen dieser Tage nach Angaben des Deutschen Wetterdienst allerdings noch deutlich entfernt: Auf der Zugspitze wurden schon einmal minus 35,6 Grad gemessen, während der historische Rekord jenseits der Berggipfel in den 70er Jahren im sächsischen Marienberg mit minus 35,5 Grad verzeichnet wurde.