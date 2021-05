Nach der Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts zu dem legendären Interview der britischen Prinzessin Diana im Jahr 1995 haben deren Söhne William und Harry die Rundfunkanstalt BBC und den damals interviewenden Journalisten heftig kritisiert.

Die „hinterlistige Art“, in welcher der Reporter das Interview bekommen habe, habe die Aussagen seiner Mutter „wesentlich beeinflusst“ und so zur Zerrüttung der Ehe seiner Eltern beigetragen, erklärte Prinz William. Williams jüngerer Bruder Harry, der in den USA lebt, erhob den Vorwurf, dass die betrügerischen Praktiken des Journalisten Martin Bashir eine Rolle beim Tod seiner Mutter gespielt hätten: „Der wellenartige Effekt einer Kultur der Ausbeutung und unethischen Praktiken hat letztlich ihr Leben genommen.“

Harry hat indes selber ein weiteres Interview gegeben, in dem er sein Privatleben ausbreitet. Er sprach mit US-Talkshowlegende Oprah Winfrey über seine Emotionen nach dem Tod seiner Mutter. Er habe zeitweise zu Alkohol und Drogen gegriffen, um mit seinen Gefühlen fertig zu werden.

Die Skandale um das Königshaus schaden dem Image der Royals in der jungen Generation. Lediglich 31 Prozent der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren in Großbritannien wollen an der Monarchie festhalten, so eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Yougov.