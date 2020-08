Nach Jahrzehnten des Kampfes ist wilder Polio in Afrika ausgerottet worden.

Die unabhängige Africa Regional Certification Commission erklärte am Dienstag, dass in allen 47 Ländern der Afrika-Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Wildtyp des Poliovirus ausgerottet sei. „Heute ist ein historischer Tag für Afrika“, sagte die Leiterin der Kommission, Rose Leke. Dies ist der WHO zufolge erst das zweite Virus, das auf dem Kontinent ausgerottet wurde, nach den Pocken vor rund 40 Jahren. „Nun müssen wir Polio endgültig beenden“, sagte die Leiterin der WHO in Afrika, Matshidiso Moeti. Denn noch immer besteht auf dem Kontinent eine seltene, von Impfungen stammende Form von Polio – und zwei Länder der Welt kämpfen weiter gegen das wilde Poliovirus: Afghanistan und Pakistan. Polio galt jahrzehntelang als eine extrem große Bedrohung für Kinder weltweit. Die Krankheit greift das Nervensystem an und kann innerhalb von Stunden zur Lähmung führen.