Ganz oder gar nicht: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt das Münchner Oktoberfest aus. Ohne die Wiesn gehen der Stadt 1,3 Milliarden Euro verloren. Auch der Rest Bayerns muss sich auf einen Sommer ohne Volksfeste einstellen.

So niedergeschlagen, so müde hat man den Münchner Oberbürgermeister wohl noch nie gesehen. Von einem „emotional und ökonomisch schwierigen Moment“ spricht Dieter Reiter auf einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen. Auch weil dem SPD-Mann eine seiner zentralen Amtshandlungen verloren geht. Auf dem Oktoberfest darf er dieses Jahr nicht aufmachen; den Ruf „O’zapft is!“ muss er sich verkneifen. Die Wiesn, das nach eigener Einschätzung größte und natürlich schönste Volksfest der Welt, findet im Corona-Jahr 2020 nicht statt.

Die Gefahr, bei gut sechs Millionen Besuchern das Virus erneut nach Bayern hinein- wieder in die Welt hinauszutragen, sei zu groß, sekundiert ein gefühlsmäßig eher unbewegter Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Das wäre unverantwortlich. Es würde den Ruf Münchens und Bayerns auf lange Zeit prägen und beschädigen.“ Schließlich könne gerade in einem Bierzelt kein Abstand eingehalten werden. Deshalb gilt die Absage auch für den Rest Bayerns: Der Freistaat muss diesen Sommer ohne Volksfeste auskommen.

Keine Wiesen in Cholera-Zeiten

Seit 1810 veranstaltet die Landeshauptstadt München ihr Oktoberfest. Und allein die Tatsache, dass man es sich leisten kann, mitten in der teuersten Stadt der Republik die 42 Hektar große Theresienwiese den Rest des Jahres praktisch brachliegen zu lassen, zeigt, welchen Wirtschaftsfaktor die Wiesn darstellt.

Am 19. September hätte Dieter Reiter das 187. Spektakel eröffnen sollen. Gut zwei Wochen hätte es gedauert. Und seit dem Zweiten Weltkrieg war es nie abgesagt worden. Davor schon. Immer mal wieder. Während der Napoleonischen Kriege 1813 zum Beispiel. Oder 1854 in Zeiten der Cholera. Damals beklagte München 3000 Tote; darunter Königinmutter Therese, nach der die Wiese für die Wiesn benannt ist. Und nach der Pause während des Zweiten Weltkriegs ging es erst 1949 wieder so richtig los.

6,3 Millionen Besucher

In München hatte man kurz diskutiert, das Oktoberfest dieses Jahr wie schon zwischen 1946 und 1948 in kleinerem Rahmen zu veranstalten. Aber schon beim stark fernsehträchtigen Starkbieranstich Anfang März hatten sich derartige Überlegungen schnell als Luftnummern herausgestellt. „Das bringt alles nix“, sagte Ministerpräsident Söder am Dienstag: „Die Wiesn gibt’s entweder g’scheit oder gar ned.“

Eine „g’scheite Wiesn“, rechnet OB Reiter vor, bringt der Landeshauptstadt jährlich Einnahmen von etwa 1,3 Milliarden Euro. Die 6,3 Millionen Besucher im vergangenen Jahr haben 442 Millionen Euro auf dem Volksfest liegen oder – in Form von 7,3 Millionen Maß Bier – durch die Kehle rinnen lassen. Noch mehr Umsatz, 505 Millionen Euro, machten die Hotels. 160 Millionen Euro verbuchte der Einzelhandel; auch Taxifahrer verdienen prächtig – jedenfalls wenn sie sich auf besoffene Fahrgäste einlassen.

Schadenersatzforderungen unwahrscheinlich

Natürlich klagen jetzt die sechs großen Münchner Brauereien, deren Vorrecht es ist, das Fest mit Stoff zu versorgen. Aber das Renommee des Oktoberfests ist dermaßen groß, dass sie von ihrem speziellen Wiesn-Bier den weitaus größeren Teil längst im normalen Getränkehandel verkaufen. Schausteller und Fahrgeschäfte trifft die Absage viel stärker. Viele von ihnen haben dieses Jahr noch keinen Cent eingenommen.

Dass Schadenersatzforderungen auf die Stadt München zukommen könnten, damit rechnet OB Reiter nicht. Noch gebe es ja keinen formellen Beschluss des Stadtrats, dass das Oktoberfest überhaupt veranstaltet werde, noch habe kein Beschicker irgendeine Zusage erhalten. Formal werde die Wiesn deshalb auch nicht abgesagt: Sie finde einfach nicht statt.

„Damit wir nächstes Jahr umso intensiver und freudiger feiern können“, sagen Reiter und Söder in München. So viel Hoffnung, immerhin, ist noch vorhanden.