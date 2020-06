Ein Student in Wien soll wegen eines lauten Darmwinds bei einer Polizeikontrolle 500 Euro Strafe zahlen. Er habe sich zudem provokant und unkooperativ verhalten, schrieb die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der junge Mann habe in voller Absicht gehandelt. „Und anfurzen lassen sich die Kollegen dann doch eher ungern.“ Die Strafe wurde wegen Anstandsverletzung ausgesprochen. Der Student will die 500 Euro nicht zahlen und wehrt sich gegen die Darstellung der Polizei. „Es tut mir eh' leid, war natürlich nicht provokativ gemeint“, sagte der 22-Jährige dem Sender „OE24“ am Mittwoch. Er werde Einspruch erheben. Die Blähung führte er auf ein vorher verspeistes Bohnen-Gericht zurück.

2016 in Berlin: Wegen Flatulierens 900 Euro Strafe

Auch in Berlin gab es vor einiger Zeit viel Wind um einen Pups: Im Februar 2016 soll ein Mann bei der Überprüfung seiner Personalien vor einer Polizistin zweimal lautstark flatuliert haben. Das wertete der Gruppenleiter der Polizei als Beleidigung und zeigte den Mann an. Knapp ein Jahr später bekam der Mann einen Strafbescheid über 900 Euro, legte Widerspruch ein und musste schließlich vor Gericht erscheinen. Die Richterin stellte das Verfahren nach wenigen Minuten ein.