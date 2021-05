Ohne Pandemie wäre jetzt Opernball. Das Schaulaufen der 5000 Gäste fällt aus, so wie die gesamte Wiener Ballsaison. Was also macht Richard „Mörtel“ Lugner.

Früher, als die Züge aus Deutschland noch im Westbahnhof endeten, war Lugner City noch irgendwie im Zentrum Wiens. Doch spätestens seit Österreichs Hauptstadt vor fünf Jahren einen internationalen Hauptbahnhof bekommen hat, befindet sich das Einkaufszentrum im 15. Bezirk in touristischer Randlage. Da hilft es auch wenig, dass sein Schöpfer einmal im Jahr für eine Schlagzeile gut ist.

Gut war, muss man sagen. Denn 2021 wird es nichts mit Richard Lugners 30. Besuch beim Wiener Opernball. Auch das gesellschaftliche Topereignis der Alpenrepublik, das normalerweise an Weiberfasnacht steigt, fällt dem Coronavirus zum Opfer.

Unvergessen Paris Hilton und Kim Kardashian

Das drang spätestens ins kollektive Bewusstsein, als viele vergeblich auf die Ankündigung des ehemaligen Bauunternehmers, den alle nur „Mörtel nennen, warteten, wer denn in diesem Jahr seine Loge mit ihm teilen werde. Denn angesichts der Dramen in den Jahren zuvor war davon auszugehen, dass es im Vorfeld einmal mehr heftige Turbulenzen geben würde. Beispielsweise war die italienische Schauspielerin Ornella Muti im vergangenen Jahr nur dritte Wahl.

Unvergessen sind auch die Auftritte von Paris Hilton (2007) und Kim Kardashian (2014). Während der eine Mietstar in der altehrwürdigen Staatsoper beinahe erdrückt wurde, würdigte der andere Realitystar seinen Gastgeber kaum eines Blickes und schlief bereits selig, als um 1 Uhr in der Nacht die vertraglich vereinbarte gemeinsame Ballzeit endete.

Die Welt wird also mindestens noch ein weiteres Jahr warten müssen, wer der Jubiläumsgast des dann 89-Jährigen sein wird. Das verspricht schon jetzt großes Theater.