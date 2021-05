Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: Das Verschwinden einer jungen Frau auf offener Straße und ihre brutale Tötung haben sexuelle Gewalt in Großbritannien ganz oben auf die Agenda gebracht – mit bemerkenswerten Folgen.

Es geht um Mitschüler, die unter dem Tisch übergriffig werden. Um Lehrer, die ihren Schülerinnen auf die Brüste starren. Um vermeintliche Studienfreunde, die sich als Vergewaltiger herausstellen. Die anonymen Berichte auf der Internetseite „Everyone’s Invited“ (auf Deutsch: Alle sind eingeladen) – mittlerweile mehr als 16.000 – stammen von britischen Schülerinnen und Studentinnen im ganzen Land. Manchester, Eton, Highgate, Swansea: Unbekanntere Colleges und staatliche Schulen gehören ebenso zu den Schauplätzen wie teure Privatschulen oder die renommierten Elite-Unis in Oxford oder Cambridge.

Hinter „Everyone’s Invited“ steht Soma Sara, die im vergangenen Jahr zunächst über Instagram anfing, sich über sexuelle Belästigung und Gewalterfahrungen auszutauschen. „Ich war total überwältigt“, erzählt die 22-jährige Londoner Studentin über die Zeit, in der fast alle Frauen aus ihrem Umfeld ihre Erfahrungen mit ihr teilten. Als sie rund 300 Beispiele gesammelt hatte, war klar für Sara: „Das ist nur die Spitze des Eisbergs.“

Tausende auf den Straßen

Mit einigen Mitstreiterinnen schuf sie daraufhin die Plattform „Everyone’s Invited“. Das Prinzip: Betroffene schreiben ihre Erfahrungen auf und teilen sie mit der Initiative. Die Beispiele werden – oft mit Namen der jeweiligen Uni – auf der Seite veröffentlicht. „Das gibt vielen Leuten ein Gefühl von Selbstermächtigung, Solidarität und Gemeinschaft“, erzählt die Gründerin. „Wenn du selbst nicht bereit bist, deine Erfahrung zu teilen, kannst du immer noch die Geschichten auf der Seite lesen und merken, dass du nicht alleine bist und dich nicht schämen solltest für das, was du durchgemacht hast.“

Im März, nachdem in London die 33-jährige Sarah Everard abends auf ihrem Nachhauseweg mutmaßlich von einem Polizisten entführt und getötet worden war, versammelten sich Tausende Menschen auf den Straßen, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. „Everyone’s Invited“ erlebte in diesen Wochen einen regelrechten Boom.

Bereits Klagen gegen Unis

„Everyone's Invited" beschreibt sich selbst als „Bewegung, die sich dafür einsetzt, die „Vergewaltigungskultur" auszurotten". Soma Sara gibt zu, dass der Begriff ein extremer ist – allerdings ist er bewusst so gewählt. „Das Wort Vergewaltigung kann sich für einige Leute extrem anfühlen", sagt die Aktivistin. „Aber es geht darum, damit wirklich eine breite, komplexe Kultur des Missbrauchs anzusprechen." Ihrer Ansicht nach kommen viele Vergewaltiger nur deshalb ungeschoren davon, weil weniger drastische Arten der Belästigung in der Gesellschaft als normal angesehen und nicht diskutiert würden. Das mache es Frauen so schwer, sich zu wehren.

Für die Schulen und Universitäten, die ins Kreuzfeuer geraten sind und sich weitgehend in Schweigen hüllen, sind die Enthüllungen nicht nur ein Image-Problem. „Sie haben auch eine Fürsorgepflicht“, sagt Anwältin Calvert-Lee, die schon seit Jahren Opfer von sexueller Gewalt und Belästigung rechtlich vertritt. Einige Betroffene haben bereits gegen ihre Unis geklagt. Bislang ist es jedoch nicht zu einem Prozess gekommen, da viele der Fälle außergerichtlich beigelegt werden. Calvert-Lee wertet das als Zeichen, dass die Unis die Klagen als begründet ansehen. Sie hofft, dass ein solcher Fall eines Tages tatsächlich vor Gericht landet. „Das würde die rechtliche Lage klarer machen.“