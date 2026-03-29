Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden.

In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

Mitten in Berlin, direkt an der Spree, verfällt eine alte Fabrik. Fensterhöhlen, Backsteinfassaden und Maschinenreste lassen erahnen, wie hier früher gearbeitet wurde. Ein morbider Ort, der längst zum Klassiker der Szene wurde. Was wurde dort hergestellt? In der vergangenen Woche war Burg Tannenberg gesucht. Harald Müller aus Kindenheim beantwortete das richtig. Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an die Adresse buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.