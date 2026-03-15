Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden.

In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

Im Thüringer Wald verfällt ein Schloss, das einst bedeutende Äbte und Fürsten beherbergte und dessen Namen wir suchen. Heute ist es Lost Place und Mahnmal zugleich: Prachtvolle Fassaden bröckeln, der Park liegt im Dornröschenschlaf – ein Ort zwischen Glanz und Vergessen.

Die Auflösung zur vergangenen Woche lautet: Gesucht war Schloss Boitzenburg. Die richtige Antwort wusste unter anderem Theo Schädler aus Roschbach.

Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.