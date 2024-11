Die nächste Etappe unserer Reise durch Deutschland führt vom Ringwall oder Hunnenring von Otzenhausen im Saarland ins südliche Baden-Württemberg. Aber wie umschreibt man das Ziel, ohne zu viel zu verraten? Wir befinden uns also in einer Schlucht im Naturpark Südschwarzwald. Auf 33 Flusskilometern finden sich Schluchten mit einer Tiefe von 60 bis 170 Metern – laut Tourismuswerbung ein unvergleichliches Schauspiel für Wanderer und Naturliebhaber. Vermutlich kennen Sie den Namen, auch wenn Sie noch nicht dort waren.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Rudolf Helbig aus Namborn geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.