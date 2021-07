Wer mal locker ins Gespräch kommen will, über Gott, die Welt, das Wetter oder wer vielleicht die Spritpreise sprechen möchte, der kann in Oldenburg gerne auf einer Plauderbank Platz nehmen. Zehn davon hat der Unternehmertreff Oldenburg (UTO) bereits zu Pfingsten aufgestellt, zehn weitere sollen bis Ende August folgen.

„Vor allem geht es darum, den Austausch zu fördern und mit „fremden“ Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Plauderbank-Projektleiter Michael Hollmann. „Wenn das Eis gebrochen ist, lässt es sich munter drauf losplaudern. Mit Menschen, mit denen man sonst vielleicht nie in Kontakt treten würde. Ganz spontan und unverhofft – oder auch mit Einladung.“

Idee aus England

Die Idee fand auch Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) gut, der bereits auf einer der orangen Bänke Platz nahm: „Plaudern ist eine Sache der Muße und des Miteinanders. Es kostet kein Geld und braucht nur Gelegenheiten.“ Die Bänke haben ein besonderes Design, bei dem man sich dialogfreundlich quasi gegenübersitzt.

„Setz Dich, falls Du nichts dagegen hast, dass jemand ,Hallo’ zu Dir sagt!“, steht an der Plauderbank, die pro Stück etwa 2500 Euro kostet, was der UTO übernimmt – beziehungsweise dessen Mitglieder. Die Idee entstand 2018 in England, wo die erste „chat bench“ aufgestellt wurde. Inzwischen gebe es Plauderbänke in verschiedenen Ländern.