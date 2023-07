Eine Seniorin fühlt sich beobachtet, ruft die Polizei – und die macht eine überraschende Entdeckung.

Es gibt sie, die Nachbarn, die keine Gelegenheit auslassen, um ein Schwätzchen zu halten, egal ob man selbst Zeit hat oder nicht. Oder die, die in den Sommermonaten ihre Terrasse in eine permanente Grillstation umfunktionieren. Und dann gibt es die, die nichts sagen, nicht einmal grüßen – aber dauernd gucken. Mit solch einem Zeitgenossen bekam es eine 80-Jährige im niedersächsischen Barsinghausen zu tun. Jedenfalls wählte die Seniorin nach Angaben der Polizei am Montagabend den Notruf, weil sie sich von einem auf einem Nachbargrundstück stehenden vermeintlichen Mann bereits über eine Stunde hinweg beobachtet fühlte. Die Anruferin beschrieb dabei auch Details wie einen Oberlippenbart und eine Glatze, wie die Beamten mitteilten. Eine Streife machte sich mit der Beschreibung auf den Weg zu ihrem Wohnhaus und suchte die Umgebung ab.

Polizei lobt Handlungsweise der Seniorin

Die Polizisten fanden aber keinen neugierigen Nachbarn oder gar jemanden, der aus finsteren Motiven die Umgebung ausspähte. Stattdessen hatte ein in einen Baumstumpf geschnitztes Gesicht der Frau einen gehörigen Schrecken eingejagt.

Die Einsatzkräfte konnten die Frau nach eigenen Angaben schnell beruhigen und ihre Streifenfahrt fortsetzen. Ausdrücklich nahmen sie die Seniorin gegen möglichen Spott in Schutz. Sie habe in einer als bedrohlich empfundenen Situation „richtigerweise“ den Notruf gewählt und die Polizei alarmiert.