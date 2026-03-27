Der Winter steht vor einem Comeback: Der Deutsche Wetterdienst sieht Frost und Schnee auf uns zukommen. Wo es jetzt besonders ungemütlich wird.

Offenbach (dpa) - Es wird wieder frostig: Nach frühlingshaften Tagen kehrt am Wochenende der Winter zurück. «In den Mittelgebirgen kann es winterlich werden, mit Schnee und nasskaltem Wetter», sagte Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am Samstag bringt ein Tiefausläufer in weiten Teilen Deutschlands dichte Wolken und Regen oder Schauer, vereinzelt sind auch Gewitter dabei. In höheren Lagen fällt teils Schnee. Während es im Nordwesten und Westen meist frostfrei bleibt, muss in den übrigen Regionen verbreitet mit Frost gerechnet werden.

Wetter bleibt unbeständig

Am Sonntag ist es im Südosten und an den Alpen meist stark bewölkt und zeitweise regnet es. An den Alpen kann Schnee fallen. In den übrigen Landesteilen wechseln sich Sonne und Wolken ab, einzelne Schauer sind jederzeit möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und zwölf Grad.

Zum Start in die neue Woche setzt sich das unbeständige Wetter fort: Von Nordwesten zieht erneut ein Tiefausläufer auf. Am Montag bestimmen Regen, Schauer und auffrischender Wind das Geschehen. Im Bergland sind wieder Schneeregen und Schneeschauer möglich.