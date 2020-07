Der britische Wetterdienst (Met Office) hat am Freitag mehrere gigantische Schwärme fliegender Ameisen per Radar entdeckt. Auf einem Video, das vom Met Office per Twitter geteilt wurde, waren auf einer Wetterkarte mehrere vermeintliche Regenfelder über dem Südosten Englands zu sehen. „Es regnet nicht in London, Kent oder Sussex, sondern unser Radar sagt etwas anderes“, hieß es in dem Tweet des Wetterdiensts. „Der Radar zeigt einen Schwarm von fliegenden Ameisen über dem Südosten an.“

Have you noticed lots of flying ants over the last few days?



On Sunday our radar network picked up millions of #ants across parts of southern England.



During the summer the ants can take to the skies in a mass emergence usually on a warm, humid and windless day #flyingantday pic.twitter.com/rOfMaENymz