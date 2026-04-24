Frank Elstner erhält den Grimme-Preis für seine Verdienste um das Fernsehen und sein Engagement für Parkinson-Erkrankte. Mit großem Interesse blickt er auf die neuen «Wetten, dass»-Moderatoren.

Marl (dpa) - «Wetten, dass..»-Erfinder Frank Elstner ist gespannt auf die Kaulitz-Brüder als neue Moderatoren der von ihm erfundenen Sendung. «Ich bin neugierig», sagte er in einem Interview des Grimme-Instituts, das zur Verleihung der Grimme-Preise veröffentlicht wurde. «Ich glaube daran, dass man mit guten Ideen immer wieder etwas Neues machen kann», sagte er. Elstner bekommt einen Grimme-Sonderpreis für seine Verdienste um die deutsche Fernsehunterhaltung und sein gesellschaftliches Engagement unter anderem für Parkinson-Erkrankte.

Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation erstmals am 5. Dezember und sollen für einen Generationswechsel bei der 1981 erstmals ausgestrahlten Sendung sorgen. «Wenn denen gelingt, was sie vorhaben, sage ich: herzlichen Glückwunsch», so Elstner laut dem Grimme-Interview.