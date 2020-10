Erstmals rufen der Naturschutzbund und sein bayerischer Partner, der Landesbund für Vogelschutz (LBV), die Bevölkerung dazu auf, den „Vogel des Jahres“ zu wählen. Ab sofort hat es jeder selbst in der Hand und kann auf der Webseite www.vogeldesjahres.de seinen Lieblingsvogel nominieren.

Anlass zur ersten öffentlichen Wahl ist das 50. Jubiläum der beliebten Aktion „Vogel des Jahres“, teilt der Nabu in einer Pressemitteilung mit. Diese soll in zwei Phasen verlaufen. Bis zum 15. Dezember werden aus 307 Vogelarten die besten zehn Kandidaten ermittelt. Hierbei stehen alle in Deutschland brütenden sowie die wichtigsten Gastvogelarten des Landes zur Auswahl. Die zehn meist nominierten Vogelarten gehen dann ab dem 18. Januar ins finale Rennen um den Titel „Vogel des Jahres“. Am 19. März 2021 verkünden der Nabu und LBV schließlich den ersten öffentlich gewählten Vogel des Jahres.

Seit einem halben Jahrhundert ist die Aktion „Vogel des Jahres“ eine Erfolgsgeschichte des Nabu und LBV. Bisher wurde der Vogel des Jahres in Deutschland immer aus einem Gremium aus Fachleuten aus den beiden Expertenverbänden gekürt. Doch in Zeiten, in denen Menschen die Natur vor der eigenen Haustüre wieder entdecken, steige laut Nabu das Interesse an der heimischen Vogelwelt und Artenvielfalt. Daher sollen nun die Hobby-Ornithologen selbst abstimmen können. Besondere Vorkenntnisse braucht es dazu keine, heißt es in der Mitteilung des Nabu.

Aufmerksamkeit auf bedrohte Vogelarten lenken

Auf der Aktionsseite www.vogeldesjahres.de stehen 307 Vogelarten zur Wahl. Dort gibt es auch ein Live-Ranking. Wer den eigenen Vogelkandidaten noch mehr unterstützen möchte, kann mithilfe der Aktionsplattform online oder offline „Wahlkampf betreiben“.

Mit der Aktion wollen Nabu und LBV mehr Aufmerksamkeit auf die bedrohte Vogelwelt lenken, die durch Monokulturen und nur noch kleine Abschnitte an Feld- und Wegrändern kaum noch Nahrung und Lebensraum findet. Rund 45 Prozent der heimischen Brutvogelarten stehen auf der „Roten Liste gefährdeter Arten“, sieben weitere Prozent auf der entsprechenden Vorwarnliste. Besorgniserregend ist laut Nabu vor allem die Situation von Kiebitz, Rebhuhn und Feldlerche sowie vieler anderer Vogelarten in der Agrarlandschaft.