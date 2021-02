Ein Witz von Thomas Gottschalk über die Mutter von Joko Winterscheidt ist schwer nach hinten losgegangen. Dass sie schon lange tot ist, wusste der 70-jährige Fernsehmoderator offensichtlich nicht. Der Fauxpas passierte am Dienstagabend in der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“. Elyas M’Barek holte als Gastgeber seine eigene Mutter ans Telefon und ließ sie mit Gottschalk sprechen. Der nutzte die Aktion für einen Seitenhieb auf seinen Mitkandidaten Winterscheidt: „Wenn Joko zu Hause anruft, geht die Mutter nicht ans Telefon. Das ist der Unterschied.“ Winterscheidts Mutter starb an Krebs, als er sechs Jahre alt war.