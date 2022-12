Sie haben nicht ganz so viel Geld wie Dagobert Duck mit seinen Fantastilliarden, aber die gleichen Sorgen: dass es weniger werden könnte. So ist es dem hier abgebildeten US-Amerikaner gerade passiert. Um gut 100 Milliarden Dollar soll sein Vermögen, das überwiegend aus Firmenanteilen besteht, geschrumpft sein. Überholt hat ihn nach den Berechnungen von Erstellern solcher Ranglisten der Franzose Bernhard Arnault, dem der Luxusgüterkonzern LVMH gehört. Wen hat Arnault von Platz eins der Superreichen verdrängt?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir nach den „Riding Santas“ aus der Südpfalz. Die kostümierten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer bringen Geschenke und Süßigkeiten, sammeln Spenden. Der Preis geht an Roland Tremmel aus Otterstadt. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.