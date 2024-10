Am Ende standen sich ein klassischer TV-Star und eine Reality-Größe gegenüber: Das Finale der TV-Show «Promi Big Brother» blieb bis zur letzten Entscheidung spannend.

Köln (dpa) - Reality-Star Leyla Lahouar ("Der Bachelor") hat in diesem Jahr die Fernsehshow «Promi Big Brother» gewonnen. Das Publikum wählte die 28-Jährige in der Nacht zum Dienstag zum Sieger. «Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich ja gar nicht glauben», war Lahouars erste Reaktion auf ihren Triumph in der Livesendung.

Die Frankfurterin setzte sich im Finale gegen den ehemaligen RTL-Fernsehkommissar «Balko» Jochen Horst (63) durch und nahm 100.000 Euro nach Hause. Die 28-Jährige jubelte: «Ich habe noch nie was gewonnen.» Daraufhin berichtigte die Big-Brother-Stimme sie aus dem Off umgehend: «Außer Mike.» Reality-Star Mike Heiter (32) hatte ihr in dieser Staffel vor laufenden TV-Kameras einen Heiratsantrag gemacht, den sie bejaht hatte.

«Gerne verloren gegen Leyla»

Jochen Horst zeigte sich als guter Verlierer des Reality-Formats: Er empfinde zwar ein bisschen Enttäuschung. «Aber ich habe gerne verloren gegen Leyla.» Mit diesem Zuspruch der Fans habe er nicht gerechnet, sagte der Schauspieler.

«Ich gehe erhobenen Hauptes»

Als erster Finalist war Mike Heiter herausgeflogen, damit zerplatzte der Traum vom potenziellen Pärchen-Sieg, «Big Brother»-Legende Alida Kurras, die im Jahr 2000 die zweite «Big Brother»-Staffel gewonnen hatte, folgte ihm und belegte damit Platz vier: «Es war wirklich härter als beim ersten Mal.» Den dritten Platz sicherte sich «Berlin – Tag & Nacht»-Darsteller Matze Höhn. Er sei stolz: «Ich kann hier erhobenen Hauptes herausgehen.»

14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten in der 2024er-Staffel zwei Wochen in einem Container in Köln ausgeharrt. Dazu zählten auch der Fußballer Max Kruse, Schauspielerin Mimi Fiedler, Webvideoproduzentin Sarah Wagner, Reality-Sternchen Elena Miras, Sänger Daniel Lopes, Reality-TV Teilnehmerin Cecilia Asoro, Tiktokerin Sinan Movez , Reporterin Bea Peters und Fernsehmoderatorin Verena Kerth.