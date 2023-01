100.000 Kinder in Deutschland haben einen Vater oder eine Mutter, die inhaftiert sind. Ein Projekt des Berliner Senats will diesen Heranwachsenden und ihren Familien helfen.

Als im Mai der Flieder blühte und sein Sohn geboren wurde, war Enes Yilmaz (Name geändert) nicht dabei. Auch jetzt, acht Monate später, ist er nicht da, um seinen Sohn ins Bett zu bringen, ihm etwas vorzusingen oder seine Tränen zu trocknen. Und wenn sein Kind im Frühling den ersten Geburtstag feiert, wird er nicht zu Hause sein. Enes ist 27 Jahre alt und sitzt seit November 2021 im Gefängnis, in der Justizvollzugsanstalt in Berlin-Moabit, zusammen mit 750 anderen Häftlingen. Weil er den Transport von Drogen im großen Stil organisiert hatte, wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt. Seinen Sohn sah der Deutsche mit türkischen Wurzeln zum ersten Mal im Gerichtssaal.

Schätzungsweise 100.000 Kinder in Deutschland sind jährlich von der Inhaftierung eines Elternteils betroffen. Allein in Berlin sollen es um die 4500 sein. Um diese Heranwachsenden unterstützen zu können, hat der Berliner Senat jetzt eine neue „Koordinierungsstelle für Kinder von Inhaftierten“ eingerichtet. Sie soll die Unterstützungsangebote der Senatsverwaltungen für Justiz und für Familie zusammenführen. „Es soll nicht mehr wie bisher Glückssache sein, ob es in unseren Anstalten für Familien entsprechende Hilfsangebote gibt“, sagt Elke Brachaus, die als Pädagogin bei der Senatsjugendverwaltung für das Projekt zuständig ist. In Rheinland-Pfalz gibt es laut Justizministerium keine derartige Koordinierungsstelle, aber Sozialarbeiter leisteten in solchen Fällen Unterstützung.

Die Kinder erfahren nicht die Wahrheit

Laut wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen sich bei mehr als zwei Dritteln der Kinder von Inhaftierten negative psychische und physische Folgen. Zudem haben sie ein erhöhtes Risiko, später selbst straffällig zu werden. Das neue Projekt will genau hier ansetzen und die Präventionsmaßnahmen verbessern.

Für die Berater ist es zudem wichtig, das Thema zu enttabuisieren. Viele Betroffene, die Lebenspartner der Häftlinge oder enge Familienangehörige, schweigen aus Scham etwa Lehrern und Erzieherinnen gegenüber. „Ganz viele sagen ihren Kindern nicht die Wahrheit. Dann wird zum Beispiel erzählt, dass Papa auf Montage ist oder Mama im Krankenhaus“, sagt Sozialarbeiterin Anja Seick.

Angst vor den Fragen

Oft hätten auch die Inhaftierten selbst – meistens sind es die Väter – Angst vor den Fragen, die ihnen ihre Kinder stellen. „Ist Papa jetzt böse, weil er im Gefängnis ist?“, lautet eine kindliche Sorge, die die Beratungsstellen oft hörten, erzählt Seick. Es sei daher wichtig, die Situation altersentsprechend zu erklären.

Enes ist ein Mann im grauen Trainingsanzug, mit freundlichem Gesicht. Der Besuchsraum in der JVA-Moabit, in dem er am Tisch sitzt und seine Geschichte erzählt, hat ein vergittertes Fenster und nackte weiße Wände. „Ich wurde mein Leben lang darauf vorbereitet, Vater zu sein“, erzählt Enes, der der älteste von drei Brüdern. Seine Brüder habe er gewickelt und miterzogen. „Jetzt bin ich Vater und sitze im Gefängnis. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich mache mir unendliche Vorwürfe.“ Er bekommt rote Wangen, als er das erzählt. Das Thema wühlt ihn auf. Enes hat das Fachabitur und eine abgeschlossene Ausbildung, eigentlich war alles gut. Aber irgendwann ist er an die falschen Leute geraten. „Ihr Lebensstil hat mich beeindruckt. Ich konnte da sehr viel Geld verdienen.“

Monatlich anderthalb Stunden

Von seiner kleinen Familie hat Enes im Gefängnis nicht viel. Drei Mal im Monat sieht er Frau und Kind während der Besuchszeit, überwacht von einem Justizmitarbeiter. Nur in der sogenannten Kinderzeit ist er allein mit seinem kleinen Sohn und mit einer Beraterin der Freien Hilfe. Das sind monatlich anderthalb Stunden, in denen Enes versucht, im Familienzimmer der Anstalt eine väterliche Beziehung zu seinem Jungen aufzubauen.

Einmal wickeln – das ist zum Beispiel Pflichtprogramm. Manchmal liest er dem Kleinen auch etwas vor. Den Ton-Mitschnitt bekommt dann anschließend Ehefrau Dalia, damit sie die Aufnahme dem gemeinsamen Kind vorspielen kann. Immer wieder. Denn „er soll sich an meine Stimme gewöhnen“, sagt Enes.

Ein Kind habe das Recht auf beide Eltern – „auch wenn ein Elternteil inhaftiert ist“, betont Expertin Elke Brachaus. Sie ergänzt, man wolle den Vätern zudem vermitteln, was gute Erziehung ausmache. Denn „sie kommen ja irgendwann wieder raus und sind dann in den Familien“. Dabei müsse natürlich berücksichtigt werden, ob der Kontakt mit ihnen der Familie zuträglich sei. Bei häuslicher Gewalt oder Missbrauch etwa komme der Kontakt nicht infrage.