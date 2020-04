Wegen der Corona-Auflagen kommen Delfine in Istanbul wieder näher an die Küste und werden dort öfter als sonst gesichtet. „Der Rückgang des Boots- und Personenverkehrs über den Bosporus hat große Auswirkungen“, sagte der Leiter des Amateur- und Sportfischereiverbandes, Erol Orkcu. Angesichts der Pandemie ist der Schiffsverkehr nahezu zum Erliegen gekommen. Zudem gilt ein Fischereiverbot in der sonst stark befahrenen Meerenge zwischen Europa und Asien.

Gesundes Ökosystem

Bislang war das Angeln ein tägliches Ritual der Istanbuler. Auf der Galatabrücke sowie an den Ufern des Bosporus versammelten sich Tausende Hobby-Fischer. Die Rückkehr der Delfine in die Gewässer gilt laut Experten als ein Indikator für ein gesundes Ökosystem. Seit 1983 ist die Jagd auf Meeressäuger in der Türkei verboten, Delfine sind per Gesetz geschützt.