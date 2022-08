Dass manche Gebäude nachts nicht mehr angestrahlt werden, hat nach Ansicht von Berlins Planetariumschef Tim Florian Horn auch Vorteile. Nicht nur für Astronomen sei das gut, sondern auch für die Pflanzen- und Tierwelt, die einen Tag-Nacht-Rhythmus brauche, sagte der Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin: „Auch Menschen schlafen durch das viele Licht in der Stadt anders, und sogar der Hormonhaushalt wird davon beeinflusst.“

Um Strom zu sparen, werden zahlreiche öffentliche Objekte deutschlandweit nicht mehr angestrahlt. In Berlin gilt das für etwa 200 Wahrzeichen wie den Berliner Dom (unser Bild). In der Pfalz bleiben zum Beispiel am Speyerer Dom und am Hambacher Schloss die Lichter aus.

„In Berlin gibt es viel Lichtschmutz. Man kann die Stadt deshalb auch aus dem All sehen. Sogar die Ost-West-Teilung kann man aufgrund der unterschiedlichen Glühbirnen in den Straßenlaternen erkennen“, sagte Horn. Er sprach sich dafür aus, für die Hauptstadt ein Lichtschutzkonzept zu entwickeln: „Mir geht es darum, wie man auch in einer Großstadt eine Beleuchtung hinbekommen kann, die nicht krank macht.“ Die Milchstraße sei in der Stadt vermutlich zum letzten Mal während den Verdunklungen im Zweiten Weltkrieg zu sehen gewesen.