Angesichts zurückgehender Neuinfektionen mit dem Coronavirus öffnet Indien die größte Touristenattraktion des Landes: Das Taj Mahal, das zu den sieben Weltwundern gerechnet wird, soll ab Mittwoch wieder zugänglich sein. Vor zwei Monaten war das Mausoleum wegen der Corona-Pandemie zum wiederholten Male geschlossen worden.

Die Anzahl der Corona-Infektionen und -Todesfälle unter den rund 1,3 Milliarden Indern hatte im April und Mai Höchststände erreicht, die Regierung verhängte Ausgangssperren und andere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. In den vergangenen Wochen ging die Neuinfektionen aber spürbar zurück, so dass die Einschränkungen, auch in der Hauptstadt Neu Delhi, gelockert wurden.

Das Taj Mahal wurde Ende des 17. Jahrhundert in Agra im Norden Indiens unter dem mongolischen Kaiser Shah Jahan als Grabmal für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal errichtet. Der prachtvolle Bau aus weißem Marmor steht auf der Liste des Unesco-Welterbes.