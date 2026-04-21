Sprache ist mehr als Verständigung, sie ist auch Kulturtechnik. Daran erinnert der Welttag der chinesischen Sprache, der jedes Jahr am 20. April begangen wird. Er gehört zu einer Reihe von Gedenktagen der Vereinten Nationen, mit denen die sechs Amtssprachen der UN gewürdigt werden. Das Datum verweist auf eine legendäre Figur der chinesischen Geschichte: Cangjie, dem der Erfindung der Schriftzeichen zugeschrieben wird. Der Mythos erzählt, dass sich Himmel und Erde veränderten, als die Zeichen entstanden. Bis heute prägen sie Denken und Alltag von mehr als einer Milliarde Menschen.

Kurios wirkt die chinesische Sprache vor allem für Außenstehende. Ein einziges Wort kann – je nach Tonfall – völlig unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Schriftzeichen erzählen Geschichten, bestehen aus Bildern und Bedeutungsfragmenten. Missverständnisse sind dabei keine Ausnahme, sondern fast schon Teil des Systems.

Begangen wird der Welttag der chinesischen Sprache meist zurückhaltend: mit Sprachkursen, Lesungen oder kleinen kulturellen Veranstaltungen. Er lädt dazu ein, die eigene Vorstellung von Sprache zu hinterfragen. Nicht alles muss alphabetisch sein, um Sinn zu ergeben – manchmal reicht ein Zeichen, um eine ganze Welt zu öffnen.