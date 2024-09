100 Millionen verkaufte Alben, 40 Jahre Konzertkarriere, 17 GRAMMY Awards - Mit Sting kommt einer der erfolgreichsten Rock-Künstler der Welt im Rahmen seiner Tour nach Kiel und Rostock.

Kiel/Rostock (dpa) - Sting-Fans in Kiel und Rostock aufgepasst: Der Weltstar spielt bei seiner Tour « Sting 3.0» im kommenden Jahr auch im Norden zwei Konzerte. Auftakt war im September in Detroit, es folgten Konzerte in ganz Nordamerika. Nächstes Jahr kommt der Rock-Star der 80er Jahre nach Angaben der Veranstalter für Konzerte nach Deutschland und will unter anderem beim Schleswig-Holstein Musik Festival seine größten Hits zum Besten geben.

Mit seiner Band «The Police» hat Sting Musikgeschichte geschrieben - Hits wie «Every Breath You take», «Message in a bottle» oder «Roxanne» sind weltbekannt. Seine charakteristische Mischung aus Rock, Jazz und Reggae habe ihn zu einer der einflussreichsten Stimmen der modernen Musik gemacht – und ihn belohnt unter anderem mit 17 Grammys, zwei Brit Awards, einem Golden Globe und vier Oscar-Nominierungen, teilten die Veranstalter mit. Allgemeiner Vorverkaufsstart für seine Konzerte in Deutschland ist am Freitag.