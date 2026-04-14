Kunst hat viele Orte, aber selten einen festen Termin. Genau das ändert der Weltkunsttag, der jedes Jahr am 15. April begangen wird. Der Gedenktag geht auf eine Initiative der Unesco zurück und wurde bewusst auf den Geburtstag Leonardo da Vincis gelegt – als Symbol für Kreativität, Neugier und die Verbindung von Kunst und Wissenschaft.

Gemeint ist dabei weniger das große Museumserlebnis als die Idee von Kunst selbst. Der Weltkunsttag erinnert daran, dass künstlerisches Arbeiten nicht nur schmückt oder unterhält, sondern Denkweisen öffnet und Gesellschaften spiegelt. Entsprechend vielfältig fallen die Aktivitäten aus: von offenen Ateliers über spontane Ausstellungen bis hin zu Diskussionen darüber, was Kunst eigentlich darf und soll.

Kurios ist dabei weniger die Kunst als der Umgang mit ihr. Werke, die heute als Meisterstücke gelten, galten zu ihrer Entstehungszeit oft als Zumutung. Andere verschwanden jahrzehntelang in Depots, bevor sie wiederentdeckt wurden. Der Weltkunsttag lebt von diesen Brüchen und davon, dass sich Geschmack zuverlässig verändert.

Gefordert ist an diesem Tag kein Expertenwissen. Es reicht, genauer hinzuschauen, sich irritieren zu lassen oder über ein Bild zu stolpern. Der Weltkunsttag erinnert daran, dass Kunst nicht erklärt werden muss, um Wirkung zu entfalten; es genügt ein Moment der Aufmerksamkeit.