Erst einen Tag zuvor war ein Mann im U-Bahnhof Kottbusser Damm einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Nun ermittelt die Mordkommission zu einem weiteren Tötungsdelikt.

Berlin (dpa) - Binnen eines Wochenendes ist in Berlin erneut ein Mann getötet worden. Mieter eines Hauses in der Uhlandstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf fanden den Schwerverletzten am Nachmittag gegen 16.00 Uhr im Treppenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagt.

Feuerwehrleute versuchten, den Mann zu reanimieren - vergeblich. Gegen 16.30 Uhr wurde der Tod festgestellt. Die Polizei gehe «wegen des Verletzungsmusters» von einem Tötungsdelikt aus, sagte die Sprecherin. Die 4. Mordkommission ermittelt.

Nach «B.Z.»-Informationen wurden bei dem Mann mehrere Einstiche festgestellt. Angaben zu dessen Identität machte die Polizei zunächst nicht. Die Hintergründe der Tat seien nicht unbekannt, hieß es.

Am Samstag war im U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg ein Mann tot aufgefunden worden. Auch in diesem Fall geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Nach bisherigen Ermittlungen der Mordkommission sei der 26-Jährige am Samstag auf dem Bahnsteig der U8 aus einer Menschengruppe heraus angegriffen und tödlich verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.