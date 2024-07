Es geht ihr nicht gut: Lena Meyer-Landrut sagt das zweite Konzert in Folge ab. Anfang des Monats hatte sie noch verkündet, «langsam wieder aufm Damm» zu sein.

Regensburg (dpa) - Aus gesundheitlichen Gründen hat die Musikerin Lena Meyer-Landrut einen weiteren Auftritt abgesagt. Auf den Instagram-Seiten des Piazza Festival Regensburg und der Künstlerin hieß es, Lena gehe es nach einem «plötzlichen medizinischen Notfall» am Sonntag nicht besser und sie sei nach wie vor in ärztlicher Behandlung. «Wir müssen die Show heute in Regensburg daher leider auch absagen.» Der Ticketanbieter Eventim führte das Konzert ebenfalls als abgesagt.

Die 33-Jährige hatte bereits eine für Sonntag geplante Show im mittelfränkischen Ansbach krankheitsbedingt abgesagt, wie die Organisatoren des Festivals Ansbach Open mitgeteilt hatten.

Es ist nicht die erste krankheitsbedingte Absage der Sängerin in diesem Sommer. Anfang Juli hatte Meyer-Landrut nach der Absage mehrerer Konzerte auf Instagram geschrieben: «Langsam wieder aufm Damm. - Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein.» Sie bedankte sich für Genesungswünsche. Meyer-Landrut ist derzeit eigentlich mit ihrem neuen Album «Loyal to myself» auf Tournee.