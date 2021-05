Ein französisches Magazin glaubt, dass ein guter Tropfen die Gefahr einer Covid-19-Infektion verringert. Das ist eine steile These.

Wein ist ein wahres Wundermittel. Ein Gläschen wirkt entspannend auf Körper und Geist, im Kreis von guten Freunden genossen vertreibt er schlechte Laune und er soll sogar Herzinfarkten vorbeugen. Angesichts dieser vielfältigen Anwendungsgebiete ist es wenig erstaunlich, dass in diesen Tagen auf einer französischen Internetseite vermeldet wird, dass der Genuss von Wein auch gegen eine Infektion mit dem Coronavirus schützen soll. Irgendwie hatte es die Welt der Weintrinker geahnt – oder zumindest gehofft.

In Zeiten von Falschnachrichten ist es allerdings ratsam, im Umgang mit solch vermeintlich bahnbrechenden Informationen eher vorsichtig zu sein – zumal sie von einer Fachpublikation mit dem Namen „Vitisphère“ verbreitet wird, einer Internetseite der französischen Weinlobby. Dort war zuerst folgende optimistische Überschrift zu lesen: „Eine neue Studie bestätigt, dass Wein vor Covid-19 schützt“.

Studie aus Taiwan

Kurz darauf wurde die Überschrift allerdings geändert.

Nun steht über dem Artikel: „Eine neue Studie stützt die Hypothese einer Schutzwirkung von Verbindungen in Wein gegen Covid-19.“ Die Sachlage scheint also doch nicht so eindeutig zu sein.

Basis der anfänglich sehr steilen These von „Vitisphère“ ist eine Studie der Medizinischen Universität von Taiwan. Darin sei herausgefunden worden, „dass die Tannine im Wein die Aktivität von zwei Schlüsselenzymen des Virus wirksam hemmen und dieses dann nicht mehr in das Zellgewebe eindringen kann“. Untersucht hatten die Forscher unter anderem die Wirkung von Gerbsäure, die zur Familie der Tannine gehört und in Beeren, Hülsenfrüchten, Bananen oder auch Baumrinde enthalten ist.

Große Euphorie

Im Weinland Frankreich wurde diese Botschaft natürlich mit großer Freude aufgenommen. Doch seriöse Wissenschaftler bremsen die Euphorie. Die im Labor nachgewiesene Wirkung lasse auf keinen Fall den Schluss zu, dass das Trinken von Wein das Risiko vermindere, an Corona zu erkranken, warnen sie.

Seit vielen Generationen würden sich Forscher über Petrischalen und Mikroskope beugen, um zu untersuchen, welchen Einfluss unterschiedlichste Substanzen auf die Prozesse in der Natur haben, erklärt der französische Genetiker Axel Kahn. Immer wieder würden dann Lobbygruppen, vor allem aus der Tabak- und Alkoholindustrie, einige ihnen genehme Ergebnisse herauspicken und die oft sehr spezifischen Aussagen auf unzulässige Weise verallgemeinern. So auch in diesem Fall. Fazit: Wein hat zwar manch gute Eigenschaften, als Mittel gegen Corona taugt er allerdings herzlich wenig.