Nicht zum ersten Mal in der Vorweihnachtszeit flog ein Mann im Weihnachtsmannkostüm mit seinem Trike mit Motorgleitschirm und beleuchtetem Rentier über die Landschaft. Am Mittwoch war er wieder in der Nähe von Frankfurt an der Oder unterwegs. Nach seinem ersten Flug im Jahr 2017 erklärte der Mann dem Berliner „Tagesspiegel“ den Hintergrund seiner Aktion: Er sei eine Runde geflogen „für die, die nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben“. Insbesondere aber sollte ihn sein damals zweijähriger Enkel sehen. Der Knirps sei ebenso wie andere Kinder sehr überrascht gewesen, den Weihnachtsmann am Himmel zu entdecken. Seinen Namen wollte der Brandenburger Weihnachtsmann indes nicht öffentlich sagen, weil er nicht wusste, ob sein Gefährt Marke Eigenbau überhaupt erlaubt ist.