Zu einem Weihnachtsmann-Schlitten haben Unbekannte in der Eifel einen Blitzer an einer Straße in der Eifel kurzerhand umdekoriert. Das durchaus kreative Arrangement wurde am Montag in der nordrhein-westfälischen Gemeinde Hürtgenwald entdeckt, wie ein Sprecher des Kreises Düren mitteilte. Die Weihnachtsmann-Figur saß oben auf dem Radargerät, davor standen zwei Kunst-Rentiere – verbunden war beides mit einem Zügel. Dem Blitzer kam sozusagen die Rolle des Schlittens zu.

Wer hinter der Umgestaltung steckt, ist unklar. Man tappe da noch im Dunkeln, sagte der Kreissprecher. Allerdings seien in der vergangenen Woche bereits zwei Radarsäulen im Kreis mit Weihnachtsmann-Mützen dekoriert worden.

Unterkunft gesucht

Die Behörden nahmen die Aktion gelassen. Eine Anzeige werde er nicht geben. Zudem durfte der Weihnachtsmann vorerst auf dem Blitzer sitzen bleiben. „Kollegen unseres Straßenverkehrsamtes haben den Weihnachtsmann einige Zentimeter zur Seite gerückt, so dass weiter gemessen werden kann“, sagte der Sprecher. Mitte der Woche werde das mobile Blitzgerät sowieso planmäßig versetzt – dann ohne Weihnachtsmann. Man suche nun noch nach einer Unterkunft für den bärtigen Herrn mit seinen Tieren.