So etwas hat Spaniens Hauptstadt seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt: Bis zu 60 Zentimeter Schnee türmen sich in den Straßen. Vielen bereitet die ungewöhnliche Pracht Riesenspaß. Aber es gibt auch Tote zu beklagen.

„Das war ein Schnee-Tsunami“, sagt Madrids Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida. Spaniens Hauptstadt werde mindestens eine Woche benötigen, um nach dem Schneesturm vom Wochenende zur Normalität zurückzukehren. Auch am Sonntag war die Metropole, in der 3,3 Millionen Menschen leben, noch weitgehend von der Außenwelt abgeschlossen. Nach dem heftigsten Schneefall seit 50 Jahren war der Verkehr komplett zusammengebrochen. Flughafen, Bahnstrecken und Fernstraßen wurden gesperrt.

Auf Madrids Ringautobahnen waren Tausende Autofahrer von den Schneemassen, die das Sturmtief „Filomena“ brachte, eingeschlossen. Die Retter benötigten bis zu 18 Stunden, um zu allen Fahrzeugen vorzudringen und die Menschen in Sicherheit zu bringen. Im Radio hörte man Hilferufe von seit Freitagabend im Schnee gefangenen Autofahrern, die sich per Handy beklagten, dass der Notruf immer besetzt sei, dass keine Räumfahrzeuge unterwegs seien und dass sie nur noch wenig Benzin haben, um die Fahrzeugheizung zu betreiben. Hunderte mussten die Nacht in ihren Wagen verbringen.

„Bleiben Sie zu Hause“

Am Samstagmorgen erwachte die Stadt mit einer gespenstischen Stille. Über Nacht war mehr als ein halber Meter Schnee gefallen. Kein Verkehrslärm weckte, wie eigentlich üblich, die Bewohner. Keine Autos und Busse füllten die Straßen. Stattdessen sah man Skifahrer, die sich ihren Weg durch den Schnee bahnten.

„Bitte bleiben Sie zu Hause“, bat Bürgermeister Almeida die Bevölkerung. „Auf der Straße ist es gefährlich.“ Von Hausdächern gingen Schneelawinen auf die Bürgersteige nieder. Äste und Bäume krachten unter der Schneelast auf die Straßen. Madrids Parks wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eisiger Wind verwandelte manche Bürgersteige und Fahrbahnen in Rutschbahnen. Eine weitere Kaltfront soll Madrid in den nächsten Tagen zudem mit ungewöhnlich frostigen Temperaturen von minus zehn Grad erzittern lassen.

Schulen bleiben geschlossen

Dennoch ließen es sich viele Bewohner nicht nehmen, zu einem Erinnerungsfoto vor die Tür zu gehen. Die Stadt glich am Sonntag ein bisschen einer Skistation. Nicht wenige Bewohner holten ihre Bretter aus dem Keller und nutzten die autofreien Straßen und Autobahnen, um sich im Langlauf zu üben. Familienväter zogen ihre Kinder mit Schlitten über die vielspurigen Hauptverkehrsstraßen. Auf Straßenkreuzungen und vor Haustüren wuchsen Schneemänner.

Soldaten und städtische Arbeiter bemühten sich am Sonntag, wenigstens die Zugänge zu Metro-Stationen, Krankenhäusern und anderen wichtigen Einrichtungen freizuschaufeln. Angesichts der immer noch chaotischen Lage sollen Schulen und Universitäten mindestens bis Dienstag geschlossen bleiben. Eigentlich sollte, trotz steil ansteigender Corona-Zahlen, der Lehrbetrieb am Montag wieder starten.

Starkregen in Südspanien

Seit Tagen hatten Meteorologen vor „Filomena“ gewarnt. Dass es dennoch zu chaotischen Szenen kam, liegt auch daran, dass in der spanischen Hauptstadt nur selten Flocken vom Himmel rieseln und niemand auf verschneite Straßen vorbereitet ist. Es gibt nur wenige Räumfahrzeuge. Praktisch kein Fahrzeug ist mit Winterreifen ausgerüstet. Einige wenige Autofahrer hatten zwar während des Schneesturms Ketten im Kofferraum. Doch das half ihnen auch nicht, weil querstehende Fahrzeuge den Weg blockierten.

Bis Sonntag wurden vier Todesopfer gemeldet. In Madrid konnte ein Mann nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden, das unter Schneemassen begraben worden war. Zudem wurde ein Obdachloser leblos im Schnee gefunden. Aus Südspanien wurden zwei weitere Unwettertote gemeldet. Dort setzte „Filomena“ Städte und Dörfer unter Wasser.