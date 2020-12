Zwei Hunde haben in Mönchengladbach ein leeres Polizeiauto besetzt. Die Polizisten waren gerade ausgestiegen, „und schwupps sprangen die beiden Vierbeiner umgehend auf Fahrer- und Beifahrersitz“, teilte die Polizei in Mönchengladbach mit. Eben wegen dieser zuvor frei herumlaufenden Hunde waren die Beamten am Montagmorgen gerufen worden.

Die Schäferhunde blieben manierlich im Wagen sitzen. Dann bat die Polizei die Feuerwehr um Amtshilfe und Mitnahme der Tiere. Die Hunde seien friedlich gewesen, erklärte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Sie wurden mit Transportboxen ins Tierheim gebracht.