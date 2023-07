Temperaturen bis 36 Grad Celsius - viele Menschen ächzen unter der Hitze. Der Bürgermeister von Marseille will mit einer kleinen Idee für ein wenig mehr Abkühlung sorgen.

Marseille (dpa) - Aufgrund der hohen Temperaturen können Menschen im südfranzösischen Marseille seit Mittwoch kostenlos die städtischen Schwimmbäder besuchen. Bürgermeister Benoît Payan schrieb auf Twitter, freien Eintritt solle es bis zum Ende der Hitzeperiode geben, dem Sender France Bleu zufolge mindestens bis Freitag.

In Marseille wurden am Mittwoch Temperaturen bis zu 36 Grad erwartet. Auch am Donnerstag könnte es noch einmal fast genauso heiß werden. Für die Küstenstadt sowie weitere Gebiete im Südosten Frankreichs gilt die hohe Hitze-Warnstufe Orange.