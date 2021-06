Bill Wyman, ehemaliger Bassist der Rolling Stones, muss wegen der Corona-Krise sein Londoner Restaurant dicht machen. „Ich habe schlechte Nachrichten und muss verkünden, dass mein geliebtes Restaurant ,Sticky Fingers’ wegen der Pandemie nun zum letzten Mal schließt“, teilte der 84-Jährige am Donnerstag mit. Zugleich erklärte er, an all diejenigen zu denken, die an Covid-19 erkrankt seien.

Wyman war von 1962 bis 1993 Bassist bei den Rolling Stones und galt im Gegensatz zu seinen extrovertierten Bandkollegen wie Mick Jagger und Keith Richards als der Ruhige. Er gründete später seine eigene Band, die Rhythm Kings.

In seinem Restaurant „Sticky Fingers“ (zu deutsch: klebrige Finger), in dem Erinnerungsstücke der Stones zu sehen waren, gab es vor allem Burger und Chicken Wings. Der Laden im Londoner Stadtteil Kensington war nach dem gleichnamigen Stones-Album aus dem Jahr 1971 benannt.