Das war ganz schlechtes Timing: Der Grillhersteller Weber hat sich für sein Rezept der Woche, einen Hackbraten, entschuldigt. Das Unternehmen hatte die Anleitung zur Zubereitung des „BBQ Meat Loaf“ am Freitag verschickt – kurz nachdem bekannt geworden war, dass der US-Rockstar Marvin Lee Aday, besser bekannt als Meat Loaf oder auf Deutsch Hackbraten, gestorben war.

Ein Versehen

Kurz nach dem Versand des Rezepts meldete sich Weber Grill erneut bei den E-Mail-Empfängern und entschuldigte sich: „Als wir dieses Rezept mit Ihnen teilten, waren wir uns des bedauerlichen Ablebens des amerikanischen Sängers und Schauspielers Marvin Lee Aday, auch bekannt als Meat Loaf, nicht bewusst“, so Weber. „Wir möchten uns aufrichtig für dieses Versehen und für jede Beleidigung entschuldigen, die diese E-Mail verursacht hat.“

Das Unternehmen mit Sitz in Palatine im US-Bundesstaat Illinois drückte der Familie und den Fans von Aday sein Beileid aus und unterzeichnete als „The Weber Family“.

Meat Loaf, der durch Hymnen wie „Paradise By the Dashboard Light“ und „Two Out of Three Ain’t Bad“ berühmt wurde, starb am Donnerstag im Alter von 74 Jahren, wie sein Manager Michael Greene erklärte.